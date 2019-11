В Redmi K30 будет сделана ставка на 5G и камеру

В декабре Xiaomi проведёт презентацию, на которой представит Redmi K30 (он же Xiaomi Mi 10T на международном рынке, если судить по прежнему опыту). Компания не без гордости подчёркивает, что это будет первый смартфон с поддержкой сетей 5G от принадлежащей ей марки Redmi.

Похоже, новый продукт получит особый дизайн, который нехарактерен для других устройств китайского производителя. Со стороны лицевой панели K30 будет напоминать Samsung Galaxy S10+. Для минимизации рамок дизайнеры выбрали двойной изолированный вырез в дисплее под лицевую камеру. Многомодульная тыльная камера будет оформлена в виде круга наподобие смартфонов Huawei Mate 30 и OnePlus 7T.

Похоже, производитель желает сделать акцент на возможностях камеры. И некоторые сообщения указывают, что речь идёт о новой планке для флагманских устройств. Будет использоваться четыре расположенных в ряд датчика, основной из которых отличается разрешением в 64 Мп. Камера также получит продвинутый ночной режим съёмки Super Night Mode. За создание качественных фотографий отвечают в том числе методы, использующие машинное обучение.

