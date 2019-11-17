Apple обяжут открыть доступ к NFC в iPhone

Германский парламент одобрил поправки в закон о борьбе с отмыванием денег. Изменения обяжут компанию Apple предоставить другим платёжным сервисам доступ к модулям NFC в своём семействе смартфонов.

В том случае, если закон одобрит Федеральный совет, то начиная с 2020 года владельцы iPhone смогут совершать бесконтактные платежи не только через Apple Pay, но и другие платёжные сервисы, например: Google Play или через приложения банков, это создаст честную конкурентную среду на рынке. Впервые использование NFC для своих собственных приложений начали ещё в 2016 году, тогда три крупнейших банка Австралии заявили, что блокировка чипа NFC является методом нечестной конкуренции.

Сообщается, что в новом законе нет упоминания «яблочной» компании, поправки заставят любого оператора или инфраструктуру электронных платежей предоставлять доступ к конкурентам за разумную плату. Таким образом, купертиновцы смогут взимать плату с банков за доступ к NFC , но лишатся комиссии с переводов через свой платёжный сервис.

Представители Apple уже отреагировали на заявление и сообщили, что такие изменения угрожают безопасности пользователей.

«Мы удивлены тем, как внезапно был введён этот закон. Мы опасаемся, что законопроект может нанести ущерб удобству пользователей, защите данных и финансовой информации», — прокомментировала новости пресс-служба Apple .

Немецкие законодатели не единственные, кто видит в Apple Pay монопольную угрозу, так, Bloomberg и Reuters недавно сообщали, что глава антимонопольного управления ЕС Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager) заявила, что Еврокомиссия начала проверку на предмет монопольного положения.

«Удобство может стать слишком дорогим, когда оно устраняет конкуренцию, из-за этого вам в итоге, возможно, придётся заплатить более высокую цену в виде комиссионных сборов», — сказала Вестагер.



