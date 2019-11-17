Ромбовидная квадрокамера и датчик отпечатков в экране: представлен смартфон Vivo S5

Китайская компания Vivo официально представила производительный смартфон S5, использующий операционную систему Funtouch OS 9 на основе Android 9.0 (Pie).

Аппарат получил безрамочный экран AMOLED с диагональю 6,44 дюйма и разрешением 2400 ? 1080 точек (формат Full HD+). Панель занимает 91,38 % площади лицевой поверхности. В правом верхнем углу дисплея есть небольшое отверстие для 32-мегапиксельной селфи-камеры (f/2,45). Кроме того, непосредственно в область экрана встроен сканер отпечатков пальцев.

Разработчик наделил смартфон оригинально оформленной квадрокамерой. Три её модуля и вспышка выполнены в виде ромбовидного блока, под которым располагается четвёртый модуль. Применены датчики с 48 млн (f/1,79), 8 млн (f/2,2), 5 млн (f/2,48) и 2 млн (f/2,4) пикселей.

Задействован процессор Snapdragon 712: он содержит два ядра Kryo 360 с тактовой частотой 2,3 ГГц и шесть ядер Kryo 360 с частотой 1,7 ГГц. Обработкой графики занят ускоритель Adreno 616. Объём оперативной памяти равен 8 Гбайт.

В арсенале новинки — адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, порт USB Type-C, аудиогнездо 3,5 мм, аккумуляторная батарея ёмкостью 4100 мА·ч с быстрой 22,5-ваттной подзарядкой Flash Charge. Габариты составляют 157,9 ? 73,92 ? 8,64 мм, вес — 188 г.

Модель Vivo S5 будет доступна для заказа с 15 ноября в версиях со 128 Гбайт и 256 Гбайт флеш-памяти. Цена — 380 и 430 долларов США .



