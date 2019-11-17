Ромбовидная квадрокамера и датчик отпечатков в экране: представлен смартфон Vivo S5

Ромбовидная квадрокамера и датчик отпечатков в экране: представлен смартфон Vivo S5

Китайская компания Vivo официально представила производительный смартфон S5, использующий операционную систему Funtouch OS 9 на основе Android 9.0 (Pie).

Аппарат получил безрамочный экран AMOLED с диагональю 6,44 дюйма и разрешением 2400 ? 1080 точек (формат Full HD+). Панель занимает 91,38 % площади лицевой поверхности. В правом верхнем углу дисплея есть небольшое отверстие для 32-мегапиксельной селфи-камеры (f/2,45). Кроме того, непосредственно в область экрана встроен сканер отпечатков пальцев.

Разработчик наделил смартфон оригинально оформленной квадрокамерой. Три её модуля и вспышка выполнены в виде ромбовидного блока, под которым располагается четвёртый модуль. Применены датчики с 48 млн (f/1,79), 8 млн (f/2,2), 5 млн (f/2,48) и 2 млн (f/2,4) пикселей.

Задействован процессор Snapdragon 712: он содержит два ядра Kryo 360 с тактовой частотой 2,3 ГГц и шесть ядер Kryo 360 с частотой 1,7 ГГц. Обработкой графики занят ускоритель Adreno 616. Объём оперативной памяти равен 8 Гбайт.

Ромбовидная квадрокамера и датчик отпечатков в экране: представлен смартфон Vivo S5

В арсенале новинки — адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, порт USB Type-C, аудиогнездо 3,5 мм, аккумуляторная батарея ёмкостью 4100 мА·ч с быстрой 22,5-ваттной подзарядкой Flash Charge. Габариты составляют 157,9 ? 73,92 ? 8,64 мм, вес — 188 г.

Модель Vivo S5 будет доступна для заказа с 15 ноября в версиях со 128 Гбайт и 256 Гбайт флеш-памяти. Цена — 380 и 430 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Huawei: Меркель подтвердила, что создание 5G в Германии не исключает каких-либо поставщиковHuawei: Меркель подтвердила, что создание 5G в Германии не исключает каких-либо поставщиков
Продажи смартфонов Sony падают — всё идёт к закрытию бизнеса?Продажи смартфонов Sony падают — всё идёт к закрытию бизнеса?
Услугой переноса мобильных номеров воспользовались 30 тысяч абонентовУслугой переноса мобильных номеров воспользовались 30 тысяч абонентов
Samsung размышляет над смартфоном в стиле Microsoft Surface DuoSamsung размышляет над смартфоном в стиле Microsoft Surface Duo
Четверная камера и экран с центральным отверстием: Samsung Galaxy A51 на качественных рендерахЧетверная камера и экран с центральным отверстием: Samsung Galaxy A51 на качественных рендерах
Блок рекламы


Похожие новости
WhatsApp разряжает смартфоны крупных брендовWhatsApp разряжает смартфоны крупных брендов
Xiaomi выпустит смартфон, превосходящий по возможностям камеры модель Mi CC9 ProXiaomi выпустит смартфон, превосходящий по возможностям камеры модель Mi CC9 Pro
Смартфоны Sony провалились в продажахСмартфоны Sony провалились в продажах
Samsung размышляет над смартфоном в стиле Microsoft Surface DuoSamsung размышляет над смартфоном в стиле Microsoft Surface Duo
Продажи смартфонов Sony падают — всё идёт к закрытию бизнеса?Продажи смартфонов Sony падают — всё идёт к закрытию бизнеса?
Патент раскрывает возможный дизайн смартфона Samsung Galaxy S10 LiteПатент раскрывает возможный дизайн смартфона Samsung Galaxy S10 Lite
Смартфон Nokia 5.2 с батареей на 3920 мА·ч прошёл сертификацию FCCСмартфон Nokia 5.2 с батареей на 3920 мА·ч прошёл сертификацию FCC
Смартфон Vivo Y19 оснащён чипом Helio P65 и тройной камеройСмартфон Vivo Y19 оснащён чипом Helio P65 и тройной камерой
Фото дня: гибкий смартфон Motorola RAZR во всей красеФото дня: гибкий смартфон Motorola RAZR во всей красе
Анонс смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro ожидается во втором квартале 2020 годаАнонс смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro ожидается во втором квартале 2020 года
Последние новости
Подгружаем последние новости