Замена гибкого дисплея Motorola razr обойдётся всего в $299

Замена гибкого дисплея Motorola razr обойдётся всего в $299

Сегодня компания Motorola представила свой первый смартфон с гибким дисплеем — «раскладушку» Motorola razr. Как показал опыт Samsung и её смартфона Galaxy Fold, гибкие дисплеи не отличаются высокой надёжностью. Поэтому, несмотря на то, что смартфон ещё не успел поступить в продажу, Motorola уже объявила, что замена гибкого экрана будет стоить $299.

На первый взгляд данная цена кажется совсем немаленькой. Однако всё познаётся в сравнении. Так, замена гибкого экрана у вышеупомянутого Samsung Galaxy Fold обойдётся вдвое дороже — $599. Правда, пока что Samsung снизила цену ремонта до $149, чтобы не отпугивать потенциальных покупателей. Но данная акция будет актуальна только для смартфонов, купленных до 31 декабря 2019 года.

Заметим, что весьма дорого нынче обходится и замена обычных, не гибких дисплеев у некоторых смартфонов. Например, замена экрана в iPhone 11 Pro Max и iPhone XS Max в официальном сервисе в США обойдётся в $329. А тыльная крышка тут ещё дороже — $599. У Galaxy Note 10+ замена экрана стоит $279.

Конечно, платная замена дисплея в Motorola razr грозит только в негарантийных случаях. Если же дисплей сломается не по вине пользователя, то Motorola всё починит бесплатно. Также заметим, что Motorola обещает заменить дисплей в максимально короткий срок — всего 24 часа. Правда, это актуально только для США. Для сравнения, Samsung на замену экрана Galaxy Fold требуется до 10 рабочих дней.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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