Смартфоны Sony провалились в продажах

Смартфоны Sony провалились в продажах

Портал Gizchina, опираясь на собственные источники, опубликовал данные продаж смартфонов Sony в первой половине 2019 года. Если в 2018 году компания продавала, в среднем, полтора миллиона устройств за каждые три месяца, то за первый квартал текущего года удалось реализовать всего 900 тысяч телефонов, а за второй — еще на 300 тысяч меньше. Согласно годовой статистике тенденция устрашающая. Продажи по годам выглядят так: 2017 — 13,5 млн, 2018 — 6,5 млн, а прогноз на 2019 — 2,5 миллиона смартфонов. По мнению аналитиков Gizchina в скором времени японская компания полностью уйдет с рынка.

Стоит отметить, что это неофициальные данные и компания Sony пока никак не прокомментировала данное утверждение. В этом году японский производитель выпустил несколько интересных моделей, которые, однако, имели ряд существенных недостатков. Обзор на один из них есть на сайте «ПМ» — Xperia 10 Plus. Кроме того, косвенным подтверждением не самого лучшего положения дел в мобильном подразделении Sony являлись новости о его объединении с другими отделами в новое «Подразделение электронных продуктов и решений» в марте. Однако в истории легендарного бренда были впечатляющие прорывы, да и опыта японским инженерам не занимать, так что не исключено появление новых устройств, в которых будет проведена работа над ошибками. В любом случае, даже HTC полностью не забросили производство смартфонов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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