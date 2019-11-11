Samsung размышляет над смартфоном в стиле Microsoft Surface Duo

Samsung размышляет над смартфоном в стиле Microsoft Surface Duo

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало компании Samsung Electronics патент на смартфон со складной конструкцией.

Как можно видеть на представленных иллюстрациях, южнокорейский гигант размышляет над аппаратом, выполненным в форм-факторе книжки. Конструкция устройства предусматривает наличие двух половинок с идентичными сенсорными дисплеями.

По задумке Samsung, на два экрана может выводиться единое изображение. В таком режиме гаджет сможет выполнять функции компактного планшетного компьютера.

Samsung размышляет над смартфоном в стиле Microsoft Surface Duo

Кроме того, дисплеи смогут отображать окна различных приложений и (или) виджеты. Предусмотрена возможность использования аппарата в портретной и альбомной ориентациях.

В целом, смартфон по конструкции очень сильно напоминает аппарат Surface Duo с двумя экранами, который был показан корпорацией Microsoft в начале прошлого месяца.

Samsung размышляет над смартфоном в стиле Microsoft Surface Duo

Нужно отметить, что компания Samsung подала заявку на патент ещё в ноябре 2016 года. Вполне возможно, что у южнокорейского гиганта уже есть прототипы такого устройства. Впрочем, о его рыночных перспективах пока ничего не сообщается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
WhatsApp позволил пользователям лучше контролировать, кто может добавлять их в группыWhatsApp позволил пользователям лучше контролировать, кто может добавлять их в группы
Билл Гейтс считает, что Windows Mobile могла занять место AndroidБилл Гейтс считает, что Windows Mobile могла занять место Android
Samsung размышляет над смартфоном в стиле Microsoft Surface DuoSamsung размышляет над смартфоном в стиле Microsoft Surface Duo
Huawei: Меркель подтвердила, что создание 5G в Германии не исключает каких-либо поставщиковHuawei: Меркель подтвердила, что создание 5G в Германии не исключает каких-либо поставщиков
Pinterest обновил дизайн мобильных приложенийPinterest обновил дизайн мобильных приложений
Блок рекламы


Похожие новости
Патент раскрывает возможный дизайн смартфона Samsung Galaxy S10 LiteПатент раскрывает возможный дизайн смартфона Samsung Galaxy S10 Lite
«Утёкшее» изображение приоткрывает завесу тайны над гибким смартфоном Motorola RAZR«Утёкшее» изображение приоткрывает завесу тайны над гибким смартфоном Motorola RAZR
Samsung Galaxy XCover FieldPro: защищённый смартфон с экраном QHDSamsung Galaxy XCover FieldPro: защищённый смартфон с экраном QHD
Samsung выпустила бронированный смартфон Galaxy XCover FieldProSamsung выпустила бронированный смартфон Galaxy XCover FieldPro
Samsung, Apple и Huawei возглавили список самых часто ломающихся смартфоновSamsung, Apple и Huawei возглавили список самых часто ломающихся смартфонов
Motorola One Hyper станет смартфоном с выдвижной камеройMotorola One Hyper станет смартфоном с выдвижной камерой
Смартфон Samsung Galaxy A51 предстал в бенчмарке с чипом Exynos 9611Смартфон Samsung Galaxy A51 предстал в бенчмарке с чипом Exynos 9611
Сканер отпечатков в Samsung оказался бесполезнымСканер отпечатков в Samsung оказался бесполезным
Microsoft патентует более точный счётчик уровня заряда батареиMicrosoft патентует более точный счётчик уровня заряда батареи
OnePlus 7T против iPhone 11 и Samsung Galaxy S10: сравнение камерOnePlus 7T против iPhone 11 и Samsung Galaxy S10: сравнение камер
Последние новости
Подгружаем последние новости