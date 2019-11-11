Samsung размышляет над смартфоном в стиле Microsoft Surface Duo

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало компании Samsung Electronics патент на смартфон со складной конструкцией.

Как можно видеть на представленных иллюстрациях, южнокорейский гигант размышляет над аппаратом, выполненным в форм-факторе книжки. Конструкция устройства предусматривает наличие двух половинок с идентичными сенсорными дисплеями.

По задумке Samsung, на два экрана может выводиться единое изображение. В таком режиме гаджет сможет выполнять функции компактного планшетного компьютера.

Кроме того, дисплеи смогут отображать окна различных приложений и (или) виджеты. Предусмотрена возможность использования аппарата в портретной и альбомной ориентациях.

В целом, смартфон по конструкции очень сильно напоминает аппарат Surface Duo с двумя экранами, который был показан корпорацией Microsoft в начале прошлого месяца.

Нужно отметить, что компания Samsung подала заявку на патент ещё в ноябре 2016 года. Вполне возможно, что у южнокорейского гиганта уже есть прототипы такого устройства. Впрочем, о его рыночных перспективах пока ничего не сообщается.



