Huawei: Меркель подтвердила, что создание 5G в Германии не исключает каких-либо поставщиков

У китайского производственного гиганта Huawei наблюдаются проблемы с США по нескольким направлениями. В частности Штаты оказывают давление на своих союзников, чтобы те воздерживались от применения оборудования Huawei при развёртывании 5G. Власти США считают, что оборудование Huawei 5G не является безопасным и имеет встроенные бэкдоры. Однако некоторые страны, в том числе и Германия, не очень заинтересованы в запрете. Некоторое время назад правительство Германии заявило, что развёртывание сетей 5G не исключает конкретных поставщиков, так что Huawei может принять участие.

Впоследствии заместитель госсекретаря США по политике в области сетей и коммуникаций Роб Страйер (Rob Strayer) заявил, что если Германия разрешит Huawei участвовать в строительстве сети 5G, США проведут переоценку сотрудничества в области разведданных с Германией. Несколько дней спустя немецкое разведывательное агентство (BND) выразило обеспокоенность по поводу Huawei 5G. Оно даже обвинило Huawei в прямой связи с правительством Китая. Кроме того, BND утверждает, что компания может состоять в государственной собственности. Это снова поставило под угрозу надежды Huawei участвовать в строительстве 5G в Германии.

Тем не менее, в последнем докладе канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) вновь подчёркивается, что строительство 5G в Германии не исключает каких-либо отдельных поставщиков. По её словам, требования безопасности и проверяемость компаний, участвующих в строительстве сети 5G, высоко ценятся, но стандарты не устанавливаются отдельно для конкретного поставщика.

Госпожа Меркель также сообщила, что Huawei , как поставщик оборудования, участвовала в строительстве сетей 2G и 3G в Германии. В октябре этого года по настоянию канцелярии премьер-министра Берлин снял запрет на китайские технологии 5G. До этого представители федерального правительства Германии обсуждали этот вопрос в течение нескольких месяцев.

Согласно немецкому изданию Handelsblatt, правительство Ангелы Меркель приняло решение о том, что китайская Huawei может осуществлять поставки сетевого оборудования 5G для Германии, поскольку запрет не значится в последних стандартах безопасности страны.



