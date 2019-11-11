Продажи смартфонов Sony падают — всё идёт к закрытию бизнеса?

Продажи смартфонов Sony с каждым годом становятся всё меньше и меньше. В 2017 году ею было реализовано 13,5 млн смартфонов, в прошлом году — 6,5 млн, а на текущий финансовый год компания уже несколько раз меняла прогноз. Сначала он составлял 5 млн единиц, потом был снижен до 4 млн, после его ещё раз снизили до 2,5 млн штук.

В ходе квартального отчёта японская компания сообщила, что за период с июля по сентябрь по всему миру было реализовано всего 600 тыс. мобильных устройств под её брендом. В предыдущем квартале компанией было продано ненамного больше смартфонов — 900 тыс. штук.

Несмотря на то, что в мае этого года гендиректор Sony назвал бизнес по выпуску смартфонов неотъемлемым видом деятельности компании, некоторые эксперты полагают, что Sony решила покончить с ним, а высвободившиеся производственные мощности и ресурсы использовать для выпуска другой продукции.



