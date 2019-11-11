Продажи смартфонов Sony падают — всё идёт к закрытию бизнеса?

Продажи смартфонов Sony падают — всё идёт к закрытию бизнеса?

Продажи смартфонов Sony с каждым годом становятся всё меньше и меньше. В 2017 году ею было реализовано 13,5 млн смартфонов, в прошлом году — 6,5 млн, а на текущий финансовый год компания уже несколько раз меняла прогноз. Сначала он составлял 5 млн единиц, потом был снижен до 4 млн, после его ещё раз снизили до 2,5 млн штук.

В ходе квартального отчёта японская компания сообщила, что за период с июля по сентябрь по всему миру было реализовано всего 600 тыс. мобильных устройств под её брендом. В предыдущем квартале компанией было продано ненамного больше смартфонов — 900 тыс. штук.

Несмотря на то, что в мае этого года гендиректор Sony назвал бизнес по выпуску смартфонов неотъемлемым видом деятельности компании, некоторые эксперты полагают, что Sony решила покончить с ним, а высвободившиеся производственные мощности и ресурсы использовать для выпуска другой продукции.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
WhatsApp позволил пользователям лучше контролировать, кто может добавлять их в группыWhatsApp позволил пользователям лучше контролировать, кто может добавлять их в группы
Билл Гейтс считает, что Windows Mobile могла занять место AndroidБилл Гейтс считает, что Windows Mobile могла занять место Android
Huawei: Меркель подтвердила, что создание 5G в Германии не исключает каких-либо поставщиковHuawei: Меркель подтвердила, что создание 5G в Германии не исключает каких-либо поставщиков
Pinterest обновил дизайн мобильных приложенийPinterest обновил дизайн мобильных приложений
Продажи смартфонов Sony падают — всё идёт к закрытию бизнеса?Продажи смартфонов Sony падают — всё идёт к закрытию бизнеса?
Блок рекламы


Похожие новости
Анонс смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro ожидается во втором квартале 2020 годаАнонс смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro ожидается во втором квартале 2020 года
Samsung, Apple и Huawei возглавили список самых часто ломающихся смартфоновSamsung, Apple и Huawei возглавили список самых часто ломающихся смартфонов
Huawei начала продажи своих 4G-чипов сторонним производителямHuawei начала продажи своих 4G-чипов сторонним производителям
В Китае 2G-телефоны по-прежнему продаются лучше 5G-смартфоновВ Китае 2G-телефоны по-прежнему продаются лучше 5G-смартфонов
Компания из Руанды станет первым производителем смартфонов из АфрикиКомпания из Руанды станет первым производителем смартфонов из Африки
Полные спецификации и комплект поставки смартфонов Google Pixel 4 и Pixel XLПолные спецификации и комплект поставки смартфонов Google Pixel 4 и Pixel XL
Официальные продажи iPhone 11 в Украине — с 11 октября. Цена — от 24 000 грнОфициальные продажи iPhone 11 в Украине — с 11 октября. Цена — от 24 000 грн
Sharp Aquos Sense 3: трио смартфонов с защитой от влагиSharp Aquos Sense 3: трио смартфонов с защитой от влаги
Samsung планирует нарастить долю присутствия в Китае за счёт 5G-смартфоновSamsung планирует нарастить долю присутствия в Китае за счёт 5G-смартфонов
Huawei рассматривает возможность продажи доступа к своим 5G-технологиямHuawei рассматривает возможность продажи доступа к своим 5G-технологиям
Последние новости
Подгружаем последние новости