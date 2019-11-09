Билл Гейтс считает, что Windows Mobile могла занять место Android

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) полагает, что сегодня все пользовались бы Windows Mobile, а не Android, если бы не отвлекающие факторы и антимонопольное расследование, в которое попала его компания.

«Нет сомнений в том, что антимонопольный иск имел плохие последствия для Microsoft. Мы бы могли больше сосредоточиться на создании операционной системы для телефонов, и в результате сегодня вы бы использовали Windows Mobile вместо Android, — заявил Билл Гейтс во время своего выступления на конференции DealBook, организованной The New York Times. — Если бы не антимонопольное дело… мы были так близки, я был слишком отвлечён. Я облажался из-за этого».

Он также сообщил, что компания почти запустила Windows Mobile (по сути, давно присутствовавшую на коммуникаторах) на телефоне Motorola, но отстала на несколько месяцев, дав Android непревзойдённое преимущество. Хотя было много факторов, именно эта 3-месячная задержка привела к превосходству Android и провалу любых мобильных усилий Microsoft , — считает господин Гейтс: «Мы опоздали всего на три месяца с запуском на телефоне Motorola, так что да, победителю достаётся всё». Тем не менее, даже опоздав, Microsoft до последнего держалась за политику платного лицензирования Windows Phone и придерживалась максимальной закрытости платформы.

Ранее в этом году Билл Гейтс признался, что отказ от рынка Android стал величайшей из его ошибок. Но бывший сотрудник Microsoft Джеймс Уитакер (James Whitaker) недавно написал резкую статью о трёх разных версиях компании под предводительством трёх разных руководителей и неудаче текущего исполнительного директора Сатьи Наделлы (Satya Nadella) в деле избавления от токсичного наследия Стива Балмера (Steve Ballmer) и Билла Гейтса, когда никто не осмеливался задавать вопросы своим лидерам. В частности, он написал следующее:

«По правде говоря, Гейтс и Балмер — дети той эпохи, возвращения которой хотят немногие, особенно их преемники. Оба были непревзойденными всезнайками, убеждёнными, что ни один вопрос, каким бы изощрённым он ни был, не может сравниться с их интеллектом. Ни один экспертный анализ никогда не был более авторитетным, чем их собственный. Ни один конкурент не мог сравниться с проницательностью их превосходных стратегических умов. Они специализировались на принятии моментальных решений и доминировали над своими подчинёнными. Считающие, что крики, немедленное увольнение несогласных и, как говорят, метание кресел — это просто „эпатаж лидера“, упускают один важный момент: они узаконивают такое токсичное поведение, окружая себя почти исключительно лидерами такого же рода. Вместе они создали монокультуру самоуверенных энергичных управляющих, благодаря которой каждый менеджер выглядел одинаково, говорил одинаково и действовал одинаково. Эта культура сохраняется. Упомяните что-нибудь майкрософтовское в дискуссии об ужасных менеджерах и запаситесь временем, чтобы всё выслушать.

Перенесёмся в современность — истинные виновники всё ещё не названы. Мы спорим о грехах прошлого, оставляя главных героев провала в стороне. Разговоры Наделлы об управленческой культуре внутри компании напоминают выступления мэров южных штатов, разоблачающих расизм в тени памятника Роберта Ли (Robert Lee). Трудно пройти позорную эпоху, прикрываясь иконами прошлого и продолжая прежние практики».

После заявления господина Гейтса о том, что лишь отвлечение его внимания привело к полному провалу Microsoft на мобильном рынке, Джеймс Уитакер написал в Твиттере: «Это и есть та культура сильного лидера, которую я раскрыл в своей статье. Цена монокультуры „думай, как я“ в Microsoft… Никто не осмелился указать, что Гейтс потерял способность понимать происходящее».

Некоторые также подчеркнули, что Билл Гейтс отлично объяснил важность проведения антимонопольных расследований, гарантирующих, что ни одна компания не сможет монополизировать целые отрасли: «„Без антимонопольного регулирования мы бы все пользовались Windows Mobile“ — это важнейший аргумент в пользу антимонопольного регулирования».

«Соединённые штаты против корпорации Microsoft », вероятно, остаётся одним из крупнейших антимонопольных исков, с которыми столкнулись технологические компании.



