Патент раскрывает возможный дизайн смартфона Samsung Galaxy S10 Lite

Патент раскрывает возможный дизайн смартфона Samsung Galaxy S10 Lite

Как мы уже сообщали, Samsung готовит к выпуску смартфон Galaxy S10 Lite под управлением Android 10. Документация, обнародованная на сайте Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO), раскрывает возможный дизайн этого аппарата.

Патент, относящийся к классу дизайнерских, носит лаконичное название «Мобильный телефон» (Mobile phone). По мнению наблюдателей, в документе описывается внешний вид будущего смартфона Galaxy S10 Lite.

Иллюстрации говорят о том, что новинка вберёт в себя черты моделей Galaxy S10+ и Galaxy S9. Так, в правом верхнем углу дисплея можно видеть продолговатое отверстие для двойной фронтальной камеры. По слухам, могут быть использованы датчики на 10 млн и 8 млн пикселей.

Сзади расположена двойная камера с вертикальной ориентацией. Она якобы вберёт в себя 48-мегапиксельный основной сенсор и дополнительный сенсор с 12 млн пикселей.

У устройства отсутствует 3,5-миллиметровое аудиогнездо, но есть симметричный порт USB Type-C.

Патент раскрывает возможный дизайн смартфона Samsung Galaxy S10 Lite

Размер экрана AMOLED якобы составит 6,7 дюйма по диагонали. Прочее предполагаемое оснащение таково: процессор Qualcomm Snapdragon 855, 8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, слот microSD и аккумуляторная батарея ёмкостью 4370 мА·ч.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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