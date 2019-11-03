MediaTek разрабатывает более дешёвый 7-нм чип с ядрами A76 и 5G

MediaTek пока не анонсировала официально свою первую однокристальную систему 5G с кодовым именем MT6885, которая должна появиться в ряде смартфонов 5G среднего класса в первом квартале 2020 года (прежде всего, в китайских марках вроде Oppo и Vivo). Известно, что чип получит встроенный модем Helio M70, ядра ЦП ARM Cortex-A77 и графику ARM Mali-G77. Теперь появилась информация о другом чипе со встроенным модемом 5G от MediaTek, но менее мощном и, конечно, более дешёвом.

Информация поступила от информатора @Digital Chat Station в Weibo, который несколько дней назад также сообщил, что Redmi разрабатывает телефон с чипом MediaTek 5G (что неудивительно, учитывая агрессивные планы Xiaomi на 2020 год в отношении 5G). По его словам, у MediaTek будет ещё одна однокристальная система 5G, которая также получит встроенный модем Helio M70, но при этом будет построена на менее мощных ядрах Cortex-A76.

Он добавил, что это будет 7-нм чип, поддерживающий сети SA и NSA и рассчитанный на применение в устройствах стоимостью около 2000 йен (~$284). Аппараты 5G по цене менее $300 с относительно неплохим процессором вполне могут найти себе аудиторию на тех рынках, где развёртываются сотовые сети следующего поколения. Поскольку чип оснащён тем же модемом, что и более мощный собрат, показатели скорости передачи данных должны остаться на прежнем уровне.

На данный момент ничего не сообщается о том, когда будет представлена новая однокристальная система Mediatek и какие производители будут использовать её в своих телефонах.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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