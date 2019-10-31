«Утёкшее» изображение приоткрывает завесу тайны над гибким смартфоном Motorola RAZR

«Утёкшее» изображение приоткрывает завесу тайны над гибким смартфоном Motorola RAZR

Автор многочисленных утечек, блогер Эван Бласс (Evan Blass), также известный как @Evleaks, опубликовал изображение смартфона Motorola RAZR нового поколения.

Готовящийся к выпуску аппарат, напомним, получит гибкий дисплей. Этот экран будет складываться внутрь корпуса, что защитит его от повреждений.

Как можно видеть на представленном изображении, по конструкции новинка напоминает классическую «раскладушку» RAZR V3, выпущенную ещё в 2004 году.

В нижней части корпуса нового аппарата можно видеть некую кнопку. Высказываются предположения, что в неё может быть интегрирован дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев. Кроме того, эта кнопка, возможно, будет служить для раскладывания смартфона.

Пока не совсем ясно, получит ли смартфон внешний дисплей. К сожалению, опубликованное изображение не даёт ответ на этот вопрос.

«Утёкшее» изображение приоткрывает завесу тайны над гибким смартфоном Motorola RAZR

По слухам, аппарат будет нести на борту процессор Snapdragon 710, который содержит восемь ядер Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и ускоритель Adreno 616. Объём оперативной памяти якобы составит до 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — до 128 Гбайт. Питание обеспечит аккумулятор ёмкостью 2730 мА·ч.

Официальная презентация Motorola RAZR с гибким дисплеем ожидается 13 ноября. Цена может достигать 1500 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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