Samsung, Apple и Huawei возглавили список самых часто ломающихся смартфонов

Samsung, Apple и Huawei возглавили список самых часто ломающихся смартфонов

С 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года клиентами компании было застраховано свыше 5 млн гаджетов и чаще всего за возмещением ущерба, нанесённого своим смартфонам, обращались владельцы устройств Samsung (26,2%), Apple (20,2%) и Huawei (14,4%).

В топ-10 наиболее проблемных для страховщиков устройств вошли гаджеты Xiaomi (7,2%), ASUS (6%), ZTE (4,4%), Meizu (3,3%), Nokia (2,9%), Sony (2,5%) и Prestigio (2,4%).

Основной причиной проблем в 90?95% случаев страховых выплат стали механические повреждения устройства. Также страховщики компенсируют утери гаджета из-за противоправных действий третьих лиц и повреждения смартфонов водой.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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