«Киевстар» обновил контрактные тарифы

22 октября мобильный оператор «Киевстар» изменил условия тарифных планов для контрактных абонентов, пишут AIN.UA

Компания закрыла для подключения шесть тарифных планов. Среди них были:

Новые тарифы:

  • Smart — 150 грн/мес., 12000 МБ, 120 минут на другие номера и за границу, безлимит в сети, 120 SMS.
  • Smart+ — 225 грн/мес., интернет-безлимит, 180 минут, 180 SMS,.
  • Smart Max — 300 грн/мес., интернет-безлимит, 300 минут на межсеть, 300 SMS.
  • Smart Business — 600 грн/мес., интернет-безлимит, 1000 мин. на межсеть и 1000 SMS.
  • Smart Business+ — 1200 грн/мес, интернет-безлимит, 3000 мин. на межсеть и 3000 SMS.
«Киевстар» обновил контрактные тарифы

Что изменилось

Во все тарифы включена возможность подключить домашний интернет, вторая SIM-карта для IoT-устройства (а также телефона/планшета), безлимитный трафик на 43 дополнительных сервиса. «Киевстар» убрал абонплату за пользование системой идентификации Mobile ID.

Также за 100 грн можно подключить услугу «Киевстар Семья» — она позволяет подключить номера близких к единому счету. Ранее услуга была отдельным тарифом.

В то же время, подорожал интернет-безлимит — ранее его предлагали в минимальном тарифе за 150 грн/мес. Также компания сократила количество минут и SMS в обычных, а не бизнес-тарифах.


Татьяна Грицык, AIN

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