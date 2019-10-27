Vivo подала заявку на патент дизайна логотипа для сетей 6G

Vivo подала заявку на патент дизайна логотипа для сетей 6G

В этом году на территории некоторых государств началось коммерческое использование сетей связи пятого поколения (5G). И если в Южной Корее уже достаточно большая пользовательская база, то в США, Китае и Европе 5G-сети только начинают появляться. Специалисты считают, что широкое распространение 5G начнётся уже в следующем году, а число абонентов сетей связи пятого поколения будет стремительно расти.

Несмотря на это, некоторые крупные технологические компании уже сейчас смотрят в будущее, начиная разработки технологий, которые станут основой для сетей 6G. В число таких входит китайский производитель смартфонов Vivo, который недавно оформил патентную заявку, связанную с 6G.

Стоит отметить, что упомянутый патент не связан с технологиями 6G, поскольку речь в нём идёт лишь о логотипе. Китайский производитель смартфонов подал заявку на патент дизайна логотипа для сетей 6G. Она была зарегистрирована 22 октября Ведомством по интеллектуальной собственности ЕС. Дизайн логотипа предполагает наличие крупного изображения 6G с несколькими диагональными полосами, символизирующими высокую скорость соединения, которая станет доступна после начала использования сетей связи шестого поколения.

Vivo подала заявку на патент дизайна логотипа для сетей 6G

Ожидается, что запуск 6G-сетей состоится только к 2030 году, за счёт чего скорость подключения к сети Интернет достигнет отметки в 1 Тбит/с. Китайский производитель Vivo находится в группе ведущих разработчиков в сфере 6G, сотрудничая с другими отраслевыми партнёрами. Помимо Vivo о начале разработок в сфере 6G в этом году объявил китайский телекоммуникационный гигант Huawei.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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