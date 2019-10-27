Vivo подала заявку на патент дизайна логотипа для сетей 6G

В этом году на территории некоторых государств началось коммерческое использование сетей связи пятого поколения (5G). И если в Южной Корее уже достаточно большая пользовательская база, то в США , Китае и Европе 5G-сети только начинают появляться. Специалисты считают, что широкое распространение 5G начнётся уже в следующем году, а число абонентов сетей связи пятого поколения будет стремительно расти.

Несмотря на это, некоторые крупные технологические компании уже сейчас смотрят в будущее, начиная разработки технологий, которые станут основой для сетей 6G. В число таких входит китайский производитель смартфонов Vivo, который недавно оформил патентную заявку, связанную с 6G.

Стоит отметить, что упомянутый патент не связан с технологиями 6G, поскольку речь в нём идёт лишь о логотипе. Китайский производитель смартфонов подал заявку на патент дизайна логотипа для сетей 6G. Она была зарегистрирована 22 октября Ведомством по интеллектуальной собственности ЕС . Дизайн логотипа предполагает наличие крупного изображения 6G с несколькими диагональными полосами, символизирующими высокую скорость соединения, которая станет доступна после начала использования сетей связи шестого поколения.

Ожидается, что запуск 6G-сетей состоится только к 2030 году, за счёт чего скорость подключения к сети Интернет достигнет отметки в 1 Тбит/с. Китайский производитель Vivo находится в группе ведущих разработчиков в сфере 6G, сотрудничая с другими отраслевыми партнёрами. Помимо Vivo о начале разработок в сфере 6G в этом году объявил китайский телекоммуникационный гигант Huawei .



