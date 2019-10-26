Google выпустил пять Android-приложений для «цифрового здоровья»

Google запустил ряд экспериментальных Android-приложений, призванных помочь пользователям сохранить своё «цифровое здоровье».

Компания также открыла доступ к платформе Digital Wellbeing Experiments, чтобы с её помощью разработчики и дизайнеры могли встраивать функции, направленные на цифровое благополучие, в свои продукты.

В качестве примера Google представил пять приложений, демонстрирующих, какие это могут быть функции.

  • Post Box

Post Box позволяет пользователям настроить время получения оповещений и избежать постоянной «бомбардировки» оповещениями из Gmail, WhatsApp или Facebook.

  • We Flip

We Flip поможет пользователям качественно провести время вместе, не отвлекаясь на смартфон. Для этого каждый человек в группе должен будет активировать приложение, чтобы заблокировать телефон. Разблокировать устройство можно будет в любой момент, но это приведёт к окончанию сессии для всех.

  • Desert Island

Desert Island позволяет свести время в смартфоне к минимуму. Пользователю предлагается выбрать основные приложения на день и отвлекаться только на них, а по прошествии 24 часов оценить свои успехи.

  • Morph

Morph позволяет пользователям сохранять осознанность через создание различных режимов с выбором приложений, которые подходят под конкретный режим. Например, в режиме «работа» можно использовать только Slack и Gmail, а в режиме «выходной» — Карты Google и Uber. Режимы также могут активироваться на основе местоположения пользователя.

  • Unlock Clock

Unlock Clock выводит на главный экран заставку со счётчиком, который показывает, сколько раз пользователь разблокировал свой смартфон в течение дня.

Всем, кто заинтересован в презентации собственных экспериментов в области «цифрового здоровья», Google предлагает поделиться своими идеями через форму.

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