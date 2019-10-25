Lenovo выпустила дешевый смартфон Moto E6 Play с хорошей батареей

Компания Lenovo под брендом Motorola анонсировала новый бюджетный смартфон Moto E6 Play начального уровня. Он стоит на уровне недорогих моделей Xiaomi и тоже может похвастаться неплохой начинкой за свои деньги, что для Motorola в последние годы нехарактерно.

Moto E6 Play стоит ровно 110 евро и располагает батареей 3000 мАч, Android 9 из коробки, 32 Гб встроенной памяти имфотокамерами на 5 и 13 Мп. Но все есть то, на чем Lenovo неплохо так сэкономила – у смартфона всего лишь 2 Гб оперативной памяти, плюс он основан на старом процессоре MediaTek MT6739, которому не меньше трех лет от роду.

Зато экран у Moto E6 Play весьма неплохой – HD+ на матрице IPS с диагональю 5,5 дюйма. В оснащение смартфона вошли скрытый под логотипом Motorola сканер отпечатков пальцев, пара SIM-слотов и отдельный вход под наушники. NFC у него нет, как и быстрой зарядки. Moto E6 Play весит около 140 граммов при размерах 147х71х8 мм. В продажу он должен поступить до конца текущей осени, но не во всех странах мира.

Максим Мишенев, MobileDevice

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