АМКУ одобрил продажу мобильного оператора Vodafone Ukraine азербайджанцам
Bakcell выкупает компанию у роSSийской МТС.
Антимонопольный комитет в четверг одобрил сделку по продаже мобильного оператора "ВФ Украина" ("Vodafone Украина") азербайджанскому телеком-оператору Bakcell.
Об этом говорится на сайте АМКУ.
Vodafone Ukraine (в прошлом - МТС Украина и UMC) обслуживает 19,7 млн абонентов. Компания входит в роSSийскую группу МТС (через два промежуточных юрлица – люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландскую Preludium B.V.), в которой мажоритарным акционером является бизнесмен Владимир Евтушенков.
Bakcell получит контроль над Vodafone Ukraine опосредованно, путем приобретения контроля над голландской компанией Preludium. Vodafone Украина на 100% принадлежит Prelludium B.V.
Bakcell – основанный в 1994 году азербайджанский оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, работает в стандартах GSM, UMTS и LTE.
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