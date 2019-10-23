Motorola One Hyper станет смартфоном с выдвижной камерой

Motorola One Hyper станет смартфоном с выдвижной камерой

Мы уже сообщали, что к выпуску готовится смартфон Motorola с выдвижной фронтальной камерой. И вот теперь появились новые подробности об этом аппарате.

Утверждается, что новинка дебютирует под именем Motorola One Hyper. Устройство получит 6,39-дюймовый дисплей IPS с разрешением 2340 ? 1080 точек.

В основу моторизованной селфи-камеры якобы ляжет 32-мегапиксельный сенсор. Сзади расположится многомодульная камера с датчиками на 64 млн и 8 млн пикселей и дополнительным сенсором глубины.

«Сердцем» смартфона послужит процессор Snapdragon 675, который содержит восемь вычислительных ядер Qualcomm Kryo 460 с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Графическая подсистема использует контроллер Adreno 612.

Motorola One Hyper станет смартфоном с выдвижной камерой

Прочее оснащение таково: 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель ёмкостью 128 Гбайт, слот microSD, адаптер Wi-Fi 802.11a/b/g/n, модуль NFC и FM-тюнер.

Аппарат будет поставляться с операционной системой Android 9 с возможностью апгрейда до десятой версии.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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