Xiaomi запатентовала смартфон с двойной камерой, скрытой под дисплеем

Индустрия смартфонов постоянно развивается, и гонка за настоящими безрамочными аппаратами становится всё более очевидной. Мы уже видели, кажется, все варианты дизайна, направленные на заполнение максимальной площади устройства экраном. Всё началось с широкого выреза, затем каплевидного, затем «дырявого» дисплея, всплывающей камеры, двухэкранных вариантов, раздвижного дизайна и так далее.

Несколько месяцев назад как Oppo, так и Xiaomi продемонстрировали свои невидимые камеры для автопортретов, скрытые за поверхностью экрана. Теперь новый патент Xiaomi указывает на аппарат с двойной такой камерой — возможно, именно в этом направлении работают инженеры китайского производителя.

Патент зарегистрирован в CNIPA (Государственное управление по делам интеллектуальной собственности КНР) и описывает смартфон с двумя камерами для автопортрета, скрытыми под дисплеем. Это позволяет создать полноэкранный дизайн без вырезов.

Две камеры позволят реализовать, например, улучшенное распознавания лиц с помощью анализа глубины сцены и лучше обрабатывать кадры с помощью нейронных сетей. Последнее особенно важно, потому что в настоящее время скрытые за экраном датчики не отличаются высокой светочувствительностью и качеством и потому особенно нуждаются в использовании алгоритмов машинного обучения.



