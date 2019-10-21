Motorola покажет складной смартфон RAZR

По первоначальным сведениям показ нового Motorola RAZR планировался на лето 2019 года, но в итоге компания приняла решение перенести премьеру новинки ближе к концу года. Слухи говорят, что на такой шаг Motorola пошла, чтобы приблизить презентацию к моменту старта продаж Samsung Galaxy Fold.

«Оригинал, не похожий ни на один другой», — так Motorola анонсировала возрождение бренда RAZR. Помимо смартфона от Samsung конкурентом новинки окажется и китайский гаджет Huawei Mate X, также анонсированный в 2019 году, но до сих пор не поступивший в продажу.

Связано это с тем, что новый RAZR также будет складным, но при этом смартфон Motorola будет раскладываться вертикально, а не горизонтально, как это сделано в Galaxy Fold. Новинка получит 6,2-дюймовый экран, процессор Qualcomm Snapdragon 710, батарею на 2730 мАч, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти. На рынок выйдет белый, чёрный и золотой варианты гаджета. Стоимость Motorola RAZR составит $1500.



