Рендеры OnePlus 8 Pro демонстрируют перфорированный экран и тыльную квадрокамеру

Рендеры OnePlus 8 Pro демонстрируют перфорированный экран и тыльную квадрокамеру

Прошла всего неделя с момента запуска компанией OnePlus своего новейшего смартфона OnePlus 7T Pro, но ещё раньше стали поступать первые слухи о OnePlus 8. А теперь надёжные в прошлом информаторы 91mobiles и Onleaks опубликовали подробные визуализации внешнего вида флагманской модели следующего года — OnePlus 8 Pro.

Если верить этим рендерам, OnePlus 8 Pro откажется от выдвижной механической лицевой камеры в пользу размещения объектива под вырезом в дисплее. Также на задней стороне можно легко заметить четыре камеры — другими словами, это будет первый аппарат компании, включающий тыльную квадрокамеру.

Рендеры OnePlus 8 Pro демонстрируют перфорированный экран и тыльную квадрокамеру

Три основных модуля расположены вертикально по центру, а четвёртый датчик глубины 3D ToF — сбоку наряду с некими другими сенсорами. Модуль светодиодной вспышки тоже расположен по центру под основными камерами, а логотип компании — ещё ниже. Слева разместились регуляторы громкости, а кнопка питания и ползунок оповещения — справа.

Рендеры OnePlus 8 Pro демонстрируют перфорированный экран и тыльную квадрокамеру

Ожидается, что OnePlus 8 Pro получит 6,65-дюймовый дисплей в отличие от 6,5-дюймового у более простой модели OnePlus 8. При этом OnePlus 7T Pro в настоящее время наделён дисплеем с диагональю 6,67". Компания уже подтвердила частоту обновления 90 Гц на всех своих будущих смартфонах. Можно также предполагать, что смартфон будет оснащён флагманским чипом Qualcomm Snapdragon 865.

Рендеры OnePlus 8 Pro демонстрируют перфорированный экран и тыльную квадрокамеру

OnePlus 8 Pro имеет переработанную решётку динамика по нижнему краю и порт USB-C посредине. На верхнем крае имеется только отверстие для микрофона. Размеры аппарата составляют 165,3 ? 74,4 ? 8,8 мм, а в области модуля камеры толщина увеличивается до 10,8 мм. Наверняка устройство получит поддержку 5G.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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