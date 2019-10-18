Средняя скорость мобильного интернета в Украине выросла до 20,9 Мбит/c: рейтинг операторов от Ookla Speedtest

Компания Ookla опубликовала результаты анализа тестов скорости в приложении Speedtest, в котором оценивала, в какой сети самая высокая средняя скорость мобильного интернета в Украине во 2-3 кварталах 2019 года, пишут AIN.UA

Для этого в компании проанализировали около 1,6 млн тестов скорости интернета, которые пользователи из Украины проводили в приложении Speedtest в указанный период. Операторам присваивали Speed Score: это — показатель, который включает в себя информацию о скорости загрузки и передачи данных (в сетях 4G, а также 2/3G).

По данным исследования, средняя скорость загрузки мобильного интернета в Украине выросла до 20,9 Мбит/c, по сравнению с 16,17 Мбит/c в 2018 году. Лидером по скорости мобильного интернета в исследовании назвали компанию «Киевстар» (средняя скорость загрузки — 22,4 Мбит/c).

В целом же, рейтинг по Speed Score выглядит таким образом:

  • «Киевстар» — 20,73
  • lifecell — 18,38
  • «Vodafone Украина» — 18,28

Более детальная оценка скоростей операторов: 

Средняя скорость мобильного интернета в Украине выросла до 20,9 Мбит/c: рейтинг операторов от Ookla Speedtest

В исследовании также есть данные по некоторым крупным городам Украины: 

Средняя скорость мобильного интернета в Украине выросла до 20,9 Мбит/c: рейтинг операторов от Ookla Speedtest

Ольга Карпенко, AIN

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