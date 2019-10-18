Redmi K20 Pro Premium 12/512 Гбайт выйдет в Китае 18 октября за $420

Redmi K20 Pro Premium 12/512 Гбайт выйдет в Китае 18 октября за $420

Redmi выпустила постер, который показывает, что Redmi K20 Pro Premium Edition будет официально выпущен в Китае в 10 часов утра 18 октября. Эта версия будет поставляться с внушительными 12 Гбайт оперативной памяти и 512-Гбайт скоростным накопителем. Интересно, что продаваться на родном рынке он будет всего за 2999 юаней ($422). Эта цена включает скидку в 200 юаней ($28).

Redmi K20 Pro оснащён 6,39-дюймовым безрамочным дисплеем AMOLED с разрешением 1080 ? 2340. Аппарат построен на платформе Qualcomm Snapdragon 855 и включает по стандарту до 8 Гбайт ОЗУ и до 256 Гбайт встроенной флеш-памяти. На роSSийском рынке он известен под именем Xiaomi Mi 9T Pro, но о выпуске версии Premium Edition пока ничего не сообщается.

Redmi K20 Pro Premium 12/512 Гбайт выйдет в Китае 18 октября за 0

С точки зрения камеры Redmi K20 Pro включает 20-Мп фронтальный выдвижной модуль. А на тыльной стороне расположена тройная камера: с основным 48-Мп фотомодулем, а также широкоугольным и телефотомодулями на 13 и 8 Мп. Аккумулятор на 4000 мА·ч поддерживает скоростную 27-Вт зарядку.

Redmi K20 Pro Premium 12/512 Гбайт выйдет в Китае 18 октября за 0

Кроме того, Redmi K20 Pro Premium Edition использует технологию распознавания отпечатков пальцев седьмого поколения. Он использует новейший экранный оптический модуль, который улучшает светочувствительную область на 100 % и быстрее разблокируется. Стоит отметить, что K20 Pro поддерживает NFC. В целом, Redmi K20 Pro является сейчас едва ли не самым экономичным смартфоном на базе Snapdragon 855, а конфигурация Premium Edition 12/512 Гбайт делает аппарат ещё более конкурентоспособным.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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