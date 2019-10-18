Определена дата анонса молодежного смартфона Meizu 16T

Компания Meizu обнародовала дату анонса своего нового смартфона 16T с топовой начинкой, которую она адресовала молодой аудитории. Мобильник покажут уже на следующей неделе, так что ждать осталось совсем немного.

Дебют Meizu 16T состоится в 23 октября и пройдет в Китае, но уже сейчас на него можно оформить предварительный заказ – в базовой комплектации он стоит около 350 долларов США. Примерно в эту же сумму оценили новинки марок Redmi и Realme, в которых камеры по 64 Мп. По предварительным данным, в Meizu 16T такого сенсора не будет, но зато найдется место под топовый процессор Qualcomm 855 Plus, так что это полноценный флагман 2019 года, к тому же еще и дешевый.

В смартфон добавят 128 Гб встроенной памяти и ОЗУ на 6 гигабайтов, тройной модуль камеры на 16+8+5 Мп и отличную батарею 4500 мАч. Само собой, работать Meizu 16T будет на Android 10, благо она уже вышла, да еще и с фирменной прошивкой Flyme. Сроки его поступления в продажу неизвестны – о них расскажут во время анонса.

Максим Мишенев, MobileDevice

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