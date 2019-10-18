Названы сроки релиза прошивки MIUI 11 за пределами Китая

Компания Xiaomi опубликовала график распространения своей новейшей прошивки MIUI 11 на глобальном рынке. На удивление, в этот раз она не станет заставлять пользователей ждать месяцами – до конца года прошивка выйдет почти на 30 моделях смартфонов.

Следует уточнить, что до конца 2019 года обновятся не все смартфоны - MIUI 11 не выйдет, к примеру, на фаблете Mi Max 3, тогда как предшествующий ему Mi Max 2 обновится в первых рядах. Это означает, что смартфонам, не попавшим в список, придется ждать до начала 2020 года. Итак, всего будет четыре этапа рассылки MIUI 11, и первый пройдет с 22 по 31 октября. В этот период обновятся следующие смартфоны Xiaomi: Pocophone F1, Redmi K20, Redmi Y3, Redmi 7, Redmi Note 7, Redmi Note 7S и Redmi Note 7 Pro.

На втором этапе, назначенном на период с 4 по 12 ноября, апдейт прилетит на Redmi Redmi K20 Pro, Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi 6A Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi 5. Redmi 5A, Redmi Note 4, Redmi Y1, Redmi Y1 lite, Redmi Y2, Redmi 4, Mi Mix 2 и Mi Max 2. Третий этап начнется 13 ноября и закончится 29 ноября этого года, и тут уже MIUI 11 поступит на Redmi Note 6 Pro, Redmi 7A Redmi 8, Redmi 8A и Redmi Note 8. Для Redmi Note 8 Pro выделен отдельный четвертый этап с 18 по 26 декабря.


Максим Мишенев, MobileDevice

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