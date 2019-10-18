Beats анонсировала накладные наушники Solo Pro за $300 с шумоподавлением и Siri

Beats анонсировала накладные наушники Solo Pro за $300 с шумоподавлением и Siri

Пока Google была занята запуском своего нового семейства мобильных устройств, которое включает и беспроводные наушники, Beats анонсировала новую версию своих накладных наушников, которые включают несколько улучшений и марку Pro в названии. Новая гарнитура имеет функцию шумоподавления и использует тот же чип H1, что и AirPods от Apple.

Компания, принадлежащая Apple, представила официального наследника гарнитуры Solo 3. Beats Solo Pro — это первые беспроводные накладные наушники, которые оснащены функцией шумоподавления и используют фирменную символику Pro, которую можно найти в последних моделях Apple iPhone 11 Pro и Powerbeats Pro.

Наличие чипа H1 означает, что пользователь сможет наслаждаться таким же простым сопряжением с устройствами Apple, функцией обмена аудио в iOS 13, а также использовать Siri для голосовых команд. После первоначального сопряжения наушники включаются и автоматически подключаются при раскладывании.

Solo Pro использует форму адаптивного шумоподавления под названием «Чистое активное шумоподавление» (Pure Active Noise Cancelling) в сочетании с переработанной накладной чашкой для достижения максимального эффекта. Имеется также функция «Прозрачность», которая позволяет смешивать внешние шумы со звуком в тех ситуациях, когда нужно поговорить с кем-то или лучше понять, что происходит вокруг.

Beats утверждает, что Solo Pro обеспечивают до 22 часов прослушивания на одном заряде или до 40 часов в случае отключения шумоподавления. Для зарядки гарнитуры необходимо использовать кабель Lightning, и компания заявляет, что 10-минутная зарядка обеспечивает до трёх часов воспроизведения (шесть часов без активного шумоподавления).

Beats анонсировала накладные наушники Solo Pro за 0 с шумоподавлением и Siri

Новые наушники доступны для предварительного заказа в США и начнут поступать покупателям уже 30 октября. Их стоимость составляет немалые $300 долларов, причём устройство доступно в шести цветовых исполнениях: чёрном, сером, светло-синем, красном, тёмно-синем и цвета слоновой кости.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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