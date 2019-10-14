В Китае 2G-телефоны по-прежнему продаются лучше 5G-смартфонов

В Китае 2G-телефоны по-прежнему продаются лучше 5G-смартфонов

Китайский научно-исследовательский институт информации и связи недавно обнародовал данные касательно продаж смартфонов и сотовых телефонов за август 2019 года. Опубликованные данные говорят о том, что за отчётный период на крупнейшем мировом рынке было реализовано более 30 млн устройств. Примечательно, что 1 177 000 устройств от общего объёма составляют телефоны с поддержкой сетей связи второго поколения (2G), тогда как количество проданных 5G-смартфонов равно 219 000 единиц.

Несмотря на то, что устройства с поддержкой 2G пригодны лишь для выполнения звонков, отправки текстовых сообщений и выполнения некоторых простых функций, они продолжают оставаться достаточно популярными. Технология, которая используется почти три десятилетия, продолжает удерживать позиции и этому есть несколько причин.

Сеть связи пятого поколения на территории Китая находится на этапе масштабного развёртывания. Во многих провинциях отсутствует покрытие сетей 5G, а там, где оно есть, базовых станций ещё слишком мало, чтобы обеспечить стабильную связь. Немаловажно и то, что стоимость 5G-смартфонов достаточно велика, поэтому далеко не каждый желающий может купить себе такой аппарат.

В Китае 2G-телефоны по-прежнему продаются лучше 5G-смартфонов

Наибольшее распространение 2G-телефоны имеют среди пожилых людей, которым непросто освоить современные смартфоны. Мобильные телефоны с 2G обеспечивают эту категорию населения связью, поэтому продолжают оставаться актуальными даже с приходом 5G. Кроме того, в отдалённых регионах страны сеть 2G работает гораздо стабильнее 3G или 4G, что также способствует сохранению спроса на мобильные устройства данной категории.

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, по состоянию на конец 2018 года общее количество мобильных устройств в стране было равно 1,57 млрд единиц. Порядка 1,17 млрд устройств приходится на смартфоны с 4G. Это означает, что к концу прошлого года в Китае насчитывалось около 400 млн пользователей мобильных телефонов с поддержкой 2G и 3G.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Смартфон Sharp S7 работает 7 дней без подзарядкиСмартфон Sharp S7 работает 7 дней без подзарядки
OnePlus 7T против iPhone 11 и Samsung Galaxy S10: сравнение камерOnePlus 7T против iPhone 11 и Samsung Galaxy S10: сравнение камер
Полностью рассекречен смартфон Galaxy A91: экран Full HD+ Infinity-U и тройная камераПолностью рассекречен смартфон Galaxy A91: экран Full HD+ Infinity-U и тройная камера
Компания из Руанды станет первым производителем смартфонов из АфрикиКомпания из Руанды станет первым производителем смартфонов из Африки
iPhone 11 можно поцарапать ногтем или пластиковой картойiPhone 11 можно поцарапать ногтем или пластиковой картой
Блок рекламы


Похожие новости
Смартфон OPPO Reno 2F готовится к запуску в КитаеСмартфон OPPO Reno 2F готовится к запуску в Китае
Samsung планирует нарастить долю присутствия в Китае за счёт 5G-смартфоновSamsung планирует нарастить долю присутствия в Китае за счёт 5G-смартфонов
IFA 2019: смартфон LG G8X ThinQ получил улучшенный чехол Dual Screen с двумя экранамиIFA 2019: смартфон LG G8X ThinQ получил улучшенный чехол Dual Screen с двумя экранами
Новые смарт-часы Huawei сертифицированы в Китае: анонс уже близкоНовые смарт-часы Huawei сертифицированы в Китае: анонс уже близко
Крупную партию поддельных смартфонов Huawei задержали в КитаеКрупную партию поддельных смартфонов Huawei задержали в Китае
На долю шести производителей приходится 84 % онлайн-продаж смартфонов в КитаеНа долю шести производителей приходится 84 % онлайн-продаж смартфонов в Китае
Зеленский подписал указ об улучшении мобильного интернета в селахЗеленский подписал указ об улучшении мобильного интернета в селах
Торговая война между США и Китаем приведёт к снижению поставок смартфонов в 2019 годуТорговая война между США и Китаем приведёт к снижению поставок смартфонов в 2019 году
В Китае массово бойкотируют продукцию AppleВ Китае массово бойкотируют продукцию Apple
Южнокорейские операторы связи могут начать субсидирование покупок 5G-смартфоновЮжнокорейские операторы связи могут начать субсидирование покупок 5G-смартфонов
Последние новости
Подгружаем последние новости