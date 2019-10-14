Чипы Qualcomm получат поддержку индийской спутниковой навигационной системы NavIC

Компания Qualcomm объявила о появлении поддержки в грядущих чипсетах индийской региональной навигационной системы IRNSS, получившей в дальнейшем название Navigation with Indian Constellation (NavIC), обеспечивающей предоставление точной информации о местоположении пользователей в Индии, а также в регионах, находящихся на удалении до 1500 км от её границ.

На некоторых платформах чипсетов Qualcomm поддержка NavIC появится начиная с конца 2019 года, а коммерческие устройства на чипах Qualcomm с поддержкой индийской региональной навигационной системы будут доступны в первой половине 2020 года.

Поддержка NavIC в чипсетах Qualcomm позволит расширить возможности геолокации в приложениях для мобильных устройств, автомобильных систем и Интернета вещей в Индии.



