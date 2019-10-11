Nokia готовит свой первый 5G-смартфон с выдвижной камерой

Под маркой Nokia в скором будущем выйдет первый смартфон с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Однако, вопреки слухам, он не будет относиться к топовым моделям – некогда финский бренд выпустит доступный аппарат среднего сегмента, так что переплачивать не придется.



Исходя из имеющихся данных, Основу нового смартфона составит модель Nokia 8.2. Аппарат получит экран без единого выреза, а фронтальную камеру вынесут в выдвижной модуль, прячущийся в верхнем торце корпуса. Технология не нова – такое уже есть у Xiaomi, Vivo, Oppo, OnePlus и других китайских компаний.



Соберут мобильник на некоем процессоре Qualcomm 700-й серии, пока неизвестно, на каком именно – вероятно, это будет или 730, или 730G. Помимо этого, в первом 5G-смартфоне Nokia ожидается наличие сразу четырех камер на тыльной панели. Все это будет дополнено 6 или 8 Гб оперативной памяти, встроенным накопителем на 128 или 256 Гб, а также прошивкой Android 10, установленной по умолчанию. Релиз смартфона ожидается в начале 2020 года.