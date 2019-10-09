Смартфоны серии Honor V30 получат квадрокамеру с 60-Мп основным сенсором

Сетевые источники обнародовали новую информацию о флагманских смартфонах семейства Huawei Honor V30, анонс которых ожидается в текущем квартале.

В серию войдут модели Honor V30 и Honor V30 Pro. Обе они получат фирменный процессор топовго уровня Kirin 990 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

Аппарат Honor V30 будет оборудован дисплеем с отверстием для одинарной фронтальной камеры на базе 32-мегапиксельной матрицы. В задней части корпуса расположится четверная камера, содержащая 60-мегапиксельный основной сенсор, модули на 16 млн и 2 млн пикселей, а также датчик ToF для получения информации о глубине сцены.

Более дорогая версия Honor V30 Pro тоже получит «дырявый» экран, но в этом продолговатом отверстии расположится двойная селфи-камера, включающая 32-мегапиксельный сенсор и второй датчик неназванного решения. Тыльная квадрокамера вберёт в себя модули с 60 млн, 20 млн и 8 млн пикселей, а также сенсор ToF.

Питание смартфону Honor V30 обеспечит аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой быстрой 22,5-ваттной подзарядки. Модель Honor V30 Pro будет наделена батареей на 4200 мА·ч с 40-ваттной быстрой проводной зарядкой и 15-ваттной беспроводной зарядкой.



