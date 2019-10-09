Смартфон Sharp S7 работает 7 дней без подзарядки

Компания Sharp анонсировала смартфон S7, способный работать до недели на одном заряде, хотя батарея у него не самая большая. Это стало возможным благодаря нескольким его качествам – не уникальным, но важным.



Во-первых, Sharp S7 работает на чистой Android 10 без всяких примесей и дополнительных приложений, так что ничего не будет в фоне потреблять заряд. Во-вторых, прошивка сама по себе очень хорошо оптимизирована. В-третьих, в Sharp S7 используется экран IGZO, который расходует энергии на уровне AMOLED, а качество картинки у него на уровне IPS. И плюс сама батарея здесь 4000 мАч, как у многих Xiaomi.



Цены у Sharp S7 пока нет, есть только три цвета корпуса – серый, серебристый и персиковый, а сам он поступит в продажу в декабре этого года. Список характеристик включает экран Full HD+ на 5,5 дюйма, всего две фотокамеры (8 Мп спереди, 12 Мп с электронной стабилизацией сзади), порт USB-C. Процессор Qualcomm Snapdragon 630 на восьми ядрах, а также 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. В бонус – защита от воды и пыли по стандарту IP68.