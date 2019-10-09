Смартфон Sharp S7 работает 7 дней без подзарядки

Компания Sharp анонсировала смартфон S7, способный работать до недели на одном заряде, хотя батарея у него не самая большая. Это стало возможным благодаря нескольким его качествам – не уникальным, но важным.

Во-первых, Sharp S7 работает на чистой Android 10 без всяких примесей и дополнительных приложений, так что ничего не будет в фоне потреблять заряд. Во-вторых, прошивка сама по себе очень хорошо оптимизирована. В-третьих, в Sharp S7 используется экран IGZO, который расходует энергии на уровне AMOLED, а качество картинки у него на уровне IPS. И плюс сама батарея здесь 4000 мАч, как у многих Xiaomi.

Цены у Sharp S7 пока нет, есть только три цвета корпуса – серый, серебристый и персиковый, а сам он поступит в продажу в декабре этого года. Список характеристик включает экран Full HD+ на 5,5 дюйма, всего две фотокамеры (8 Мп спереди, 12 Мп с электронной стабилизацией сзади), порт USB-C. Процессор Qualcomm Snapdragon 630 на восьми ядрах, а также 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. В бонус – защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Максим Мишенев, MobileDevice

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Android обнаружена опасная уязвимостьВ Android обнаружена опасная уязвимость
До конца октября ожидается анонс смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro со 108-Мп камеройДо конца октября ожидается анонс смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro со 108-Мп камерой
WhatsApp тестирует исчезающие сообщенияWhatsApp тестирует исчезающие сообщения
Samsung выходит на первое место на рынке телекоммуникационного оборудования 5GSamsung выходит на первое место на рынке телекоммуникационного оборудования 5G
Куо: Apple выпустит iPhone SE 2 в первом квартале 2020 годаКуо: Apple выпустит iPhone SE 2 в первом квартале 2020 года
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung размышляет над гибким смартфоном с поддержкой пера S PenSamsung размышляет над гибким смартфоном с поддержкой пера S Pen
Полные спецификации и комплект поставки смартфонов Google Pixel 4 и Pixel XLПолные спецификации и комплект поставки смартфонов Google Pixel 4 и Pixel XL
Microsoft представила Android-смартфон Surface Duo с двумя экранамиMicrosoft представила Android-смартфон Surface Duo с двумя экранами
До конца октября ожидается анонс смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro со 108-Мп камеройДо конца октября ожидается анонс смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro со 108-Мп камерой
Samsung не будет продавать гибкий смартфон Galaxy Fold в Украине
Xiaomi не планирует выпускать новые смартфоны серии Mi Mix в этом годуXiaomi не планирует выпускать новые смартфоны серии Mi Mix в этом году
Смартфон Realme на платформе Snapdragon 855 показался на сайте Bluetooth SIGСмартфон Realme на платформе Snapdragon 855 показался на сайте Bluetooth SIG
Ждать осталось недолго: гибкий смартфон Motorola Razr предстанет до конца годаЖдать осталось недолго: гибкий смартфон Motorola Razr предстанет до конца года
Рендер даёт представление о дизайне смартфона Meizu 17Рендер даёт представление о дизайне смартфона Meizu 17
64-Мп камера и экран Infinity-U Super AMOLED: вышел смартфон Samsung Galaxy A70s64-Мп камера и экран Infinity-U Super AMOLED: вышел смартфон Samsung Galaxy A70s
Последние новости
Подгружаем последние новости