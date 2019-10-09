Samsung размышляет над гибким смартфоном с поддержкой пера S Pen

Компания Samsung, по сообщению ресурса LetsGoDigital, предложила ещё один вариант смартфона с гибким дисплеем: устройство может выйти на коммерческий рынок под именем Galaxy Note Fold.

Информация об аппарате обнародована на сайтах Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

Как можно видеть на приведённых рендерах, смартфон получит большой гибкий дисплей, складывающийся посередине. При этом рассматриваются варианты конструкции, допускающие складывание экраном внутрь и наружу.

Главная особенность разработки — поддержка электронного пера S Pen. Причём гаджет сможет распознавать прикосновения стилуса на линии изгиба даже в том случае, если экран разложен не полностью.

Рендеры говорят о наличии многомодульной камеры и симметричного порта USB Type-C.

Не исключено, что Samsung представит гибкий смартфон на основе предложенного дизайна в следующем году. Впрочем, сама компания о планах по выпуску подобного устройства пока умалчивает.



