Новостей.COM ⇒
2019-10-05
Ресурс Galaxy Fold оказался почти вдвое меньше заявленного
Согласно официальной информации, новейший смартфон Samsung Galaxy Fold безо всяких проблем должен выдержать не менее 200 000 циклов складывания-раскладывания гибкого экрана. Но оказалось, что заявленные показатели не совсем соответствуют действительности.
Получив в своё распоряжение один экземпляр складного смартфона, журналисты CNET на протяжении 14 часов складывали и раскладывали Galaxy Fold и опытным путём выяснили, что 120 169 операций достаточно для того, чтобы вывести гаджет из строя. Левая половина экрана отказала, а на правой появилась поперечная белая полоса.
Олег Писарев, Supreme2.Ru
Вспомним другие новости из этого раздела?
Ctrl+←