Ресурс Galaxy Fold оказался почти вдвое меньше заявленного

Ресурс Galaxy Fold оказался почти вдвое меньше заявленного

Согласно официальной информации, новейший смартфон Samsung Galaxy Fold безо всяких проблем должен выдержать не менее 200 000 циклов складывания-раскладывания гибкого экрана. Но оказалось, что заявленные показатели не совсем соответствуют действительности.

Получив в своё распоряжение один экземпляр складного смартфона, журналисты CNET на протяжении 14 часов складывали и раскладывали Galaxy Fold и опытным путём выяснили, что 120 169 операций достаточно для того, чтобы вывести гаджет из строя. Левая половина экрана отказала, а на правой появилась поперечная белая полоса.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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