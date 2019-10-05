Ресурс Galaxy Fold оказался почти вдвое меньше заявленного

Согласно официальной информации, новейший смартфон Samsung Galaxy Fold безо всяких проблем должен выдержать не менее 200 000 циклов складывания-раскладывания гибкого экрана. Но оказалось, что заявленные показатели не совсем соответствуют действительности.

Получив в своё распоряжение один экземпляр складного смартфона, журналисты CNET на протяжении 14 часов складывали и раскладывали Galaxy Fold и опытным путём выяснили, что 120 169 операций достаточно для того, чтобы вывести гаджет из строя. Левая половина экрана отказала, а на правой появилась поперечная белая полоса.



