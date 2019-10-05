В обновленной версии iOS появились предупреждения об отслеживании геопозиции

Apple выпустила обновление iOS 13, в котором появились уведомления, предупреждающий пользователей о приложениях, требующих для использования Bluetooth.

Если владелец смартфона откроет приложение, предлагающее подключить Bluetooth, устройство уведомит его о том, что позволив приложению найти и подключиться к аксессуарам Bluetooth, он не может исключить возможности отслеживания его местоположения.

Технология Bluetooth позволяет определить геопозицию с помощью таких средств, как специальные маячки в автосалонах, торговых центрах или магазинах.

Обновление программного обеспечения Apple также запрещает другие методы отслеживания потребителей. Например, компании могли узнать маршрут пользователя и его местоположение, если он пользовался публичным Wi-Fi. В обновленной версии iOS 13 у издателей больше такой возможности нет.