В обновленной версии iOS появились предупреждения об отслеживании геопозиции

Apple выпустила обновление iOS 13, в котором появились уведомления, предупреждающий пользователей о приложениях, требующих для использования Bluetooth.

Если владелец смартфона откроет приложение, предлагающее подключить Bluetooth, устройство уведомит его о том, что позволив приложению найти и подключиться к аксессуарам Bluetooth, он не может исключить возможности отслеживания его местоположения.

Технология Bluetooth позволяет определить геопозицию с помощью таких средств, как специальные маячки в автосалонах, торговых центрах или магазинах.

Обновление программного обеспечения Apple также запрещает другие методы отслеживания потребителей. Например, компании могли узнать маршрут пользователя и его местоположение, если он пользовался публичным Wi-Fi. В обновленной версии iOS 13 у издателей больше такой возможности нет. 

Напомним, в начале сентября эксперты по безопасности Google сделали заявление о небезопасности iPhone, сообщив, что пользователи устройств подвергались угрозе хакерской атаки на протяжении 2,5 лет. Apple прокомментировала это заявление, обвинив поисковую компанию в преувеличении угрозы.

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