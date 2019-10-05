Samsung Galaxy S11 выйдет в феврале 2020 года

Компания Samsung может выпустить свой новый флагман ровно через год с момента дебюта модели Galaxy S10. Называться он будет, соответственно, Galaxy S11, что не удивительно – никто не станет резко менять название узнаваемого гаджета – это же не LG, в конце концов.



По имеющимся данным, Galaxy S11 покажут в Сан-Франциско в рамках отдельного мероприятия, которое состоится 18 февраля 2020 года. Зимой этого года Galaxy S10 показали в этом же городе, так что традиция прослеживается. Остается надеяться, что Samsung скопирует лишь дату и место анонса, а дизайн Galaxy S11 нарисует с нуля, потому что все ее последние новинки S-серии не особо-то отличаются друг от друга.



По информации инсайдеров, смартфон получит основную камеру с 5-кратным оптическим зумом, самый актуальный на момент анонса процессор Qualcomm и главную камеру на 108 Мп, основу которой составит матрица ISOCELL Bright HMX производства самой Samsung. Из коробки Galaxy S11 будет работать на ОС Android 10 с фирменной прошивкой One UI. Цена аппарата и количество его модификаций неизвестны.