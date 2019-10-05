В Android обнаружена опасная уязвимость

В Android обнаружена опасная уязвимость

Как сообщает РИА Новости, уязвимость CVE-2019?2215 содержится в коде ядра Android и может быть использована для полного взлома устройства. Однако для ее проникновения в систему нужна установка зараженного программного обеспечения.

«Баг представляет собой локальную уязвимость с возможностью повышения привилегий, которая допускает полный взлом уязвимого устройства. …Эта ошибка оценена как высоко опасная в Android, и сама по себе требует установки вредоносного приложения для потенциальной эксплуатации», — говорится в отчете.

Уязвимость затрагивает смартфоны с ОС Android версии 8. х и выше. Примечательно, что изначально уязвимость была обнаружена в декабре 2017, разработчики исправили ее в версиях Android 3.18, 4.14, 4.4 и 4.9, однако позднее она появилась в более поздних версиях ОС.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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