В Android обнаружена опасная уязвимость

Как сообщает РИА Новости, уязвимость CVE-2019?2215 содержится в коде ядра Android и может быть использована для полного взлома устройства. Однако для ее проникновения в систему нужна установка зараженного программного обеспечения.

«Баг представляет собой локальную уязвимость с возможностью повышения привилегий, которая допускает полный взлом уязвимого устройства. …Эта ошибка оценена как высоко опасная в Android, и сама по себе требует установки вредоносного приложения для потенциальной эксплуатации», — говорится в отчете.

Уязвимость затрагивает смартфоны с ОС Android версии 8. х и выше. Примечательно, что изначально уязвимость была обнаружена в декабре 2017, разработчики исправили ее в версиях Android 3.18, 4.14, 4.4 и 4.9, однако позднее она появилась в более поздних версиях ОС.



