Полные спецификации и комплект поставки смартфонов Google Pixel 4 и Pixel XL

Полные спецификации и комплект поставки смартфонов Google Pixel 4 и Pixel XL

Уже в этом месяце компания Google представит свои новые флагманские смартфоны Pixel 4 и Pixel XL. Из различных слухов и утечек о новинках известно уже довольно много, но очередная утечка от ресурса 9to5 Google раскрывает полные характеристики каждого из смартфонов, а также их комплект поставки.

Так как большинство характеристик новых смартфонов Google уже известны из прежних утечек, начнём мы с самого интересного. Согласно представленным данным, компанию однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 855 в новинках составит некий вспомогательный чип Pixel Neural Core. По названию нетрудно догадаться, этот чип будет как-то связан с искусственным интеллектом.

Полные спецификации и комплект поставки смартфонов Google Pixel 4 и Pixel XL

Предположительно, Pixel Neural Core придёт на смену процессору обработки изображений Pixel Visual Core. Использование искусственного интеллекта при обработке изображений не является чем-то новым, однако зачастую ИИ используется для постобработки, тогда как здесь он будет применяться сразу. Возможно, ИИ будет помогать новым «пикселям» лучше снимать в темноте, или улучшать изображение при зуме. Кстати, сама по себе тыльная камера Pixel 4 и Pixel XL будет двойная: 12-Мп основной сенсор с технологией Dual-Pixel и дополнительный 16-Мп сенсор с телеобъективом.

Более компактный Pixel 4 получит 5,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и повышенной до 90 Гц частотой. В свою очередь более крупный Pixe 4 XL получит 6,3-дюймовый дисплей с более высоким разрешением Quad HD+ и также с частотой 90 Гц. Ещё смартфоны получат батареи на 2800 и 3700 мА·ч соответственно. Отметим также наличие 6 Гбайт оперативной и 64 или 128 Гбайт флеш-памяти, а также стереодинамиков и единственного разъёма USB Type-C — 3,5-мм разъёма для наушников здесь не будет.

Полные спецификации и комплект поставки смартфонов Google Pixel 4 и Pixel XL

Собственно, наушников вовсе не будет в комплекте поставки новых «пикселей», ни проводных, ни уж тем более беспроводных. Даже переходника с USB Type-C на 3,5-мм разъём в комплекте не будет. Помимо смартфона в комплект будут входить: кабель USB Type-C, блок питания на 18 Вт с разъёмом USB Type-C, переходник с Type-C на Type-A, скрепка для извлечения SIM-карты и документация.

Полные спецификации и комплект поставки смартфонов Google Pixel 4 и Pixel XL

Презентация новых смартфонов Google Pixel, а может и не только их, состоится 15 октября.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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