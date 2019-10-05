Samsung выходит на первое место на рынке телекоммуникационного оборудования 5G

Samsung Electronics вышла в лидеры на мировом рынке телекоммуникационного оборудования 5G. По данным исследовательской компании Dell'Oro, доля рынка Samsung за период с четвёртого квартала прошлого года по первый квартал текущего года составила 37 %. Huawei заняла второе место с 28 %, за ней следуют Ericsson с 27 % и Nokia с 8 %.

Этот рейтинг полностью отличается от соотношения сил на мировом рынке всего телекоммуникационного оборудования. По данным IHS Markit, Huawei заняла в прошлом году на мировом рынке телекоммуникационного оборудования первое место с долей 31 %, а у Samsung Electronics доля рынка составила всего лишь 6,6 %.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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