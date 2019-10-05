Microsoft представила Android-смартфон Surface Duo с двумя экранами

Компания Microsoft представила в среду на мероприятии в Нью-Йорке смартфон Surface Duo с двумя экранами. Новинка поступит в продажу в следующем году в период предпраздничных распродаж. Цена устройства пока неизвестна.

Смартфон оснащён двумя 5,6-дюймовыми дисплеями, которые соединены между собой шарниром, позволяющим разворачивать экраны на 360 градусов. В раскрытом положении диагональ смартфона равна 8,3 дюйма. В сложенном состоянии Duo становится достаточно компактным, чтобы поместиться в кармане.

В открытом состоянии один из дисплеев смартфона можно использовать как игровой контроллер или клавиатуру. Второй дисплей можно также использовать в качестве подставки при просмотре видео в альбомном режиме.

digitaltrends.com

«Вы можете набирать текст, вы можете писать, вы можете делать всё, что хотите, — заявил вице-президент Microsoft Панос Панай (Panos Panay), ответственный за бизнес Surface. — Можете не сомневаться, этот продукт — Surface».

Microsoft заявила, что сотрудничество с Google позволило ей добавить в смартфон «лучшее из Android», одновременно используя элементы Windows 10X, новой операционной системы, предназначенной для гибридных устройств с двумя экранами. На смартфоне также можно будет запускать два разных приложения одновременно.



