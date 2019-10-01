Samsung не будет продавать гибкий смартфон Galaxy Fold в Украине

Известная модель смартфона со складным экраном Samsung Galaxy Fold официально не выйдет в продажу в Украине, сообщает Лига.net со ссылкой на слова представителей компании, пишут AIN.UA

  • По словам украинского представительства компании, она изучила спрос в Украине и пришла к выводу, что его не хватает для старта продаж этой модели. Но, возможно, на украинском рынке, появятся следующие модели складных смартфонов от Samsung
  • Компания представила Galaxy Fold — гибкий смартфон, который может складываться, еще в феврале 2019 года, но тогда презентация прошла с проблемами. Хотя первые отзывы об устройстве были позитивными, журналисты и обозреватели гаджетов начали сообщать о частых поломках устройства (буквально через пару дней).
  • Продажи перенесли, в апреле 2019 года компания опять отложила их старт из-за поломок экрана. Официальный старт продаж назначили на сентябрь этого года.

Ольга Карпенко, AIN

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