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2019-10-01
Samsung не будет продавать гибкий смартфон Galaxy Fold в Украине
Известная модель смартфона со складным экраном Samsung Galaxy Fold официально не выйдет в продажу в Украине, сообщает Лига.net со ссылкой на слова представителей компании, пишут
- По словам украинского представительства компании, она изучила спрос в Украине и пришла к выводу, что его не хватает для старта продаж этой модели. Но, возможно, на украинском рынке, появятся следующие модели складных смартфонов от Samsung.
- Компания представила Galaxy Fold — гибкий смартфон, который может складываться, еще в феврале 2019 года, но тогда презентация прошла с проблемами. Хотя первые отзывы об устройстве были позитивными, журналисты и обозреватели гаджетов начали сообщать о частых поломках устройства (буквально через пару дней).
- Продажи перенесли, в апреле 2019 года компания опять отложила их старт из-за поломок экрана. Официальный старт продаж назначили на сентябрь этого года.
Ольга Карпенко, AIN
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