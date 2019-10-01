Известная модель смартфона со складным экраном Samsung Galaxy Fold официально не выйдет в продажу в Украине , сообщает Лига.net со ссылкой на слова представителей компании, пишут AIN.UA



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[url=http://novostey.com/mobile/news886124.html]Samsung не будет продавать гибкий смартфон Galaxy Fold в Украине - Mobile на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/mobile/news886124.html>Samsung не будет продавать гибкий смартфон Galaxy Fold в Украине - Mobile на Новостей.COM</a>

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