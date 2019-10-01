Xiaomi не планирует выпускать новые смартфоны серии Mi Mix в этом году

Xiaomi не планирует выпускать новые смартфоны серии Mi Mix в этом году

Не так давно китайская компания Xiaomi представила концептуальный смартфон Mi Mix Alpha, оценённый в $2800. Позднее компания подтвердила, что смартфон поступит в продажу в ограниченном количестве. После этого в сети Интернет появились слухи касательно намерений Xiaomi запустить ещё один смартфон серии Mi Mix, который получит некоторые возможности Mi Mix Alpha и будет выпускаться массово. Более того, говорилось о том, что аппарат под названием Mi Mix 4 уже в октябре появится в продаже на территории Китая.

Однако сегодня один из менеджеров по продвижению бренда Xiaomi China Эдвард Бишоп (Edward Bishop) опубликовал в сети Weibo сообщение, в котором говорится, что в этом году не будет выпущено ни одного смартфона серии Mi Mix. Это заявление подтверждает, что до конца года производитель намерен сосредоточиться на выпуске ограниченного числа аппаратов Mi Mix Alpha, не дополняя серию новыми моделями.

Напомним, Xiaomi Mi Mix Alpha является первым в мире смартфоном, который имеет дисплей, охватывающий практически весь корпус устройства, включая боковые стороны и заднюю часть. Аппарат оснащается 7,92-дюймовым дисплеем, который охватывает большую часть устройства и обрамляется тонкими рамками на лицевой стороне. Аппарат функционирует на основе флагманского чипа Qualcomm Snapdragon 855 Plus, а также имеет 12 Гбайт оперативной памяти и встроенный накопитель на 512 Гбайт. Автономность обеспечивается мощной батареей на 4050 мА·ч, которая поддерживает быструю 40-ваттную зарядку.

Очевидно, что Xiaomi продолжит выпускать устройства серии Mi Mix, но случится это не раньше следующего года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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