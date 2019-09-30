TrendForce: Apple займёт в 2020 году более 40 % рынка смарт-часов

TrendForce: Apple займёт в 2020 году более 40 % рынка смарт-часов

Компания TrendForce обнародовала прогноз по мировому рынку «умных» наручных часов на текущий и последующие годы: отрасль, по мнению аналитиков, ожидает устойчивый рост.

В 2018-м, по оценкам, в глобальном масштабе было реализовано 43,9 млн смарт-часов. В нынешнем году отгрузки ожидаются на уровне 62,6 млн единиц. Таким образом, поставки поднимутся примерно на 42 %.

TrendForce отмечает, что по итогам 2019-го на различные модели Apple Watch придётся в общей сложности 27,9 млн штук. Суммарные продажи «умных» часов всех прочих производителей составят 34,7 млн единиц.

TrendForce: Apple займёт в 2020 году более 40 % рынка смарт-часов

В 2020 году мировой рынок покажет 28,6-процентный рост: его объём достигнет 80,5 млн штук. При этом отгрузки Apple Watch увеличатся на 21,8 %, составив 34 млн штук. Таким образом, на «яблочные» гаджеты придётся более 40 % в общем объёме рынка.

В 2021-м, согласно прогнозам TrendForce, продажи смарт-часов в мировом масштабе составят 97,7 млн единиц, в 2022-м — приблизительно 113 млн. Лидирующую позицию, как и прежде, будут занимать устройства семейства Apple Watch.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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