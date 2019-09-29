Смартфон Realme на платформе Snapdragon 855 показался на сайте Bluetooth SIG

На сайте организации Bluetooth Special Interest Group (SIG) появилась информация о загадочном смартфоне Realme с кодовым обозначением RMX1931.

Сказано, что основой аппарата служит процессор Qualcomm с восемью ядрами, функционирующими на тактовой частоте 2,84 ГГц. Наблюдатели полагают, что задействован мощный чип Snapdragon 855 с ядрами Kryo 485 и графическим ускорителем Adreno 640.

Раскрываются параметры дисплея: его размер составляет 6,55 дюйма по диагонали, разрешение — Full HD. Оснащение включает двухдиапазонный адаптер беспроводной связи Wi-Fi и контроллер Bluetooth 5.0.

Указана также ёмкость аккумуляторной батареи — 1950 мА·ч, но здесь, по всей видимости, содержится неточность.

Наконец, сказано, что в качестве программной платформы применяется операционная система ColorOS 6.1. Идентификация пользователей может осуществляться по отпечаткам пальцев.

О сроках анонса новинки и её коммерческом названии информации пока нет. Не исключено, что смартфон дебютирует в следующем квартале.



