Смартфон Realme на платформе Snapdragon 855 показался на сайте Bluetooth SIG

Смартфон Realme на платформе Snapdragon 855 показался на сайте Bluetooth SIG

На сайте организации Bluetooth Special Interest Group (SIG) появилась информация о загадочном смартфоне Realme с кодовым обозначением RMX1931.

Сказано, что основой аппарата служит процессор Qualcomm с восемью ядрами, функционирующими на тактовой частоте 2,84 ГГц. Наблюдатели полагают, что задействован мощный чип Snapdragon 855 с ядрами Kryo 485 и графическим ускорителем Adreno 640.

Раскрываются параметры дисплея: его размер составляет 6,55 дюйма по диагонали, разрешение — Full HD. Оснащение включает двухдиапазонный адаптер беспроводной связи Wi-Fi и контроллер Bluetooth 5.0.

Указана также ёмкость аккумуляторной батареи — 1950 мА·ч, но здесь, по всей видимости, содержится неточность.

Смартфон Realme на платформе Snapdragon 855 показался на сайте Bluetooth SIG

Наконец, сказано, что в качестве программной платформы применяется операционная система ColorOS 6.1. Идентификация пользователей может осуществляться по отпечаткам пальцев.

О сроках анонса новинки и её коммерческом названии информации пока нет. Не исключено, что смартфон дебютирует в следующем квартале.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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