Huawei рассказала о возможностях чипа Kirin A1 для носимых устройств

Компания Huawei , по сообщениям сетевых источников, раскрыла новые детали о процессоре Kirin A1, который недавно дебютировал в составе беспроводных наушников FreeBuds 3.

Изделие Kirin A1 спроектировано специально для носимых устройств. Чип, как отмечается, может использоваться не только в наушниках и гарнитурах, но и в «умных» очках, наручных смарт-часах и других гаджетах.

Ранее говорилось, что Kirin A1 — это первый в мире процессор для носимой электроники с поддержкой нового стандарта Bluetooth 5.1, а также Bluetooth Low Energy (BLE) 5.1. Чип способен обеспечить скорость передачи данных до 6,5 Мбит/с.

Как теперь сообщается, размеры изделия составляют всего 4,4 ? 4,3 мм. При этом в составе решения объединены процессор приложений, память, контроллер Bluetooth, цифровой сигнальный процессор, модуль управления питанием и некоторые другие элементы.

Чип обладает небольшим энергопотреблением, что очень важно, поскольку носимые устройства обычно несут на борту не слишком мощную аккумуляторную батарею.



