Ждать осталось недолго: гибкий смартфон Motorola Razr предстанет до конца года

Представители Motorola сообщили ресурсу CNET, что презентация гибкого смартфона Razr планируется в четвёртом квартале текущего года.

Иллюстрации Yanko Design

О разработке аппарата мы уже рассказывали. По конструкции устройство будет напоминать классическую «раскладушку»: гибкий экран сможет складываться вовнутрь, что защитит его от повреждений. При этом на внешней стороне корпуса, если верить имеющимся данным, расположится вспомогательный дисплей.

Ожидалось, что гибкий смартфон Motorola Razr дебютирует минувшим летом, но разработка аппарата затянулась. Впрочем, компания не намерена отменять выпуск устройства.

Сообщается, что презентация новинки состоится ближе к концу нынешнего года. Однако фактические продажи могут начаться только в 2020-м. Ранее называлась ориентировочная цена смартфона — 1500 евро.

По слухам, аппарат получит гибкий 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2142 ? 876 точек, процессор Snapdragon 710, дактилоскопический сканер, а также аккумулятор ёмкостью 2730 мА·ч.



