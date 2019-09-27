Sharp Aquos Sense 3: трио смартфонов с защитой от влаги

Sharp Aquos Sense 3: трио смартфонов с защитой от влаги

В октябре корпорация Sharp начнёт продажи трёх смартфонов среднего уровня — аппаратов Aquos Sense 3 Lite, Aquos Sense 3 и Aquos Sense 3 Plus.

Модели Aquos Sense 3 Lite и Aquos Sense 3 оборудованы 5,5-дюймовым дисплеем IGZO с разрешением Full HD+. Основой служит процессор Snapdragon 630, функционирующий в тандеме с 4 Гбайт оперативной памяти. Флеш-накопитель рассчитан на хранение 64 Гбайт данных. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч.

Смартфон Aquos Sense 3 Lite оборудован одинарной тыльной камерой с 12-мегапиксельным сенсором. Основная камера аппарата Aquos Sense 3 содержит два 12-мегапиксельных датчика.

Sharp Aquos Sense 3: трио смартфонов с защитой от влаги

Устройства снабжены 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Габариты составляют 147 ? 70 ? 8,9 мм, вес — около 170 г. Применена операционная система Android 9 Pie.

Более мощный смартфон Aquos Sense 3 Plus располагает 6-дюймовым экраном IGZO Full HD+ (2220 ? 1080 точек) и процессором Snapdragon 636. Объём оперативной памяти равен 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64 или 128 Гбайт.

Sharp Aquos Sense 3: трио смартфонов с защитой от влаги

Устройство оборудовано двойной основной камерой с датчиками на 12,2 млн и 13,1 млн пикселей, а также фронтальной камерой с 8-мегапиксельным сенсором. Ёмкость аккумулятора — 4000 мА·ч. Габариты составляют 160 ? 75 ? 8,7 мм, вес — 175 г. Применена платформа Android 9 Pie.

Все новинки защищены от влаги и пыли по стандартам IPX5/8 и IP6X. Информации об ориентировочной цене пока нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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