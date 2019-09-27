Представлен OnePlus 7T: действительно масштабное обновление флагмана

Каждую осень компания OnePlus представляет улучшенную версию своего актуального флагманского смартфона, которая обозначается буквой «Т» в названии. Этот год не стал исключением, и сегодня был представлен смартфон OnePlus 7T, который довольно сильно отличается от обычного OnePlus 7, а в некоторых моментах даже превосходит OnePlus 7 Pro.

Наиболее важным отличием OnePlus 7T от «номерной» версии является тройная тыльная камера. Главная из них построена на 48-Мп датчике изображения Sony IMX586 и оснащена оптикой с апертурой f/1,6 и оптической стабилизацией. Её дополняет 12-Мп сенсор с телеобъективом и поддержкой двукратного оптического зума, а также 16-Мп сенсор с широкоугольной оптикой (117°). Также появилась поддержка макросъёмки с расстояния 2,5 см и возможность записи замедленного видео 720р с частотой 960 к/с.

Ещё новинка получила 6,55-дюймовый дисплей Fluid AMOLED, который может похвастаться частотой обновления 90 Гц. Интересно, что OnePlus пообещала впредь оснащать все свои смартфоны дисплеями Fluid AMOLED с повышенной частотой. Дисплей OnePlus 7T обладает разрешением 2400 ? 1080 точек, яркостью 1000 кд/м2 и поддерживает HDR10+. В верхней части дисплея имеется небольшой вырез под фронтальную камеру, которая обладает разрешением 16 Мп.

В основе OnePlus 7T лежит однокристальная платформа Snapdragon 855 Plus, которая является разогнанной версией обычной Snapdragon 855. Тактовая частота процессорных ядер здесь достигает 2,96 ГГц, а графический процессор Adreno 640 работает с частотой 700 МГц. Также новинка получила 8 Гбайт оперативной памяти и 128 или 256 Гбайт флеш-памяти UFS 3.0.

И последним значимым отличием новинки от оригинального OnePlus 7 стала поддержка быстрой зарядки Warp Charge 30T, которая работает на 23 % быстрее 30-Вт Warp Charge. Интересно, что мощность блока питания по-прежнему составляет 30 Вт, однако производитель оптимизировал сам процесс зарядки. В результате батарею OnePlus 7T ёмкостью 3800 мА·ч можно зарядить на 70 % всего за полчаса.

OnePlus 7T поступит в продажу 18 октября в США по цене $599. Новинка, возможно, станет первым в мире смартфоном, который из коробки работает на Android 10.



