Экран смартфона Sharp Aquos Zero 2 имеет частоту обновления 240 Гц

Корпорация Sharp анонсировала любопытную новинку — смартфон Aquos Zero 2, который будет поставляться с операционной системой Android 10 «из коробки».

Главной особенностью модели является OLED-дисплей. Применённая панель обладает высочайшей частотой обновления — 240 Гц. Размер экрана составляет 6,4 дюйма по диагонали, разрешение — 2340 ? 1080 точек, что соответствует формату Full HD+.

В верхней части дисплея предусмотрен небольшой каплевидный вырез, в котором располагается 8-мегапиксельная селфи-камера. Непосредственно в область экрана встроен дактилоскопический сканер.

В смартфон установлен процессор Qualcomm Snapdragon 855 (восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 640), работающий в тандеме с 8 Гбайт оперативной памяти. Флеш-накопитель UFS 3.0 вмещает 256 Гбайт данных.

В арсенале новинки — двойная тыльная камера с 12-мегапиксельным основным датчиком, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, приёмник GPS , порт USB Type-C и аккумуляторная батарея ёмкостью 3130 мА·ч. Габариты составляют 158 ? 74 ? 8,8 мм, вес — 143 грамма.

Информации об ориентировочной цене модели Aquos Zero 2 пока, к сожалению, нет.



