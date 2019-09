Xiaomi Mi Mix Alpha — смартфон за $2800, почти целиком состоящий из экрана

В серии аппаратов Mi Mix китайская Xiaomi всегда пыталась раздвигать границы экранов и форматов устройств, начиная с оригинальной модели, в который был дан бой рамкам, и заканчивая прошлогоднему слайдеру Mi Mix 3. Теперь, когда на рынке всё больше смартфонов с загнутыми на края экранами, Xiaomi стремится вывести этот концепт на новый уровень в своём Mi Mix Alpha.

Дисплей у Alpha покрывает почти всё устройство вокруг, кроме относительно узкой полосы сзади, где разместились модули тыльной камеры. В результате смартфон словно бы целиком сделан из экрана, а сбоку выводятся значки состояния вроде сигнала сети 5G или заряда батареи. Лицевая камера при таком подходе не требуется — пользователь просто поворачивает телефон на другую сторону и использует её в качестве видоискателя.

Минимизировала компания и рамки вверху и внизу — они составляют всего лишь 2,15 мм. В результате соотношение площади экрана к площади лицевой грани составляет 180,6 %. Всё это великолепие покрыто защитным стеклом из искусственного сапфира вокруг корпуса из аэрокосмического титанового сплава (втрое прочнее нержавеющей стали). Выступающая тыльная часть выполнена из прочной керамики.

108MP camera world debut! Another milestone for smartphone photography! #MiMIXAlpha pic.twitter.com/rlnbJF5ogJ

В Mix Alpha используется новый 108-мегапиксельный сенсор Samsung (разрешение — 12 032 ? 9024), разработанный совместно с Xiaomi. Как и в случае с другими недавними сенсорами Samsung с высоким разрешением, пиксели объединяются по принципу Quad Bayer в квадраты 2 ? 2 с отдельными светофильтрами и для лучшей светочувствительности объединяются в один пиксель, формируя итоговое 27-мегапиксельное изображение.

Как это будет работать на практике — мы ещё увидим, но сенсор размером 1/1,33" необычайно велик по меркам смартфонов и должен дать Mix Alpha интересные возможности по захвату светового потока. Чтобы дополнительно порадовать любителей фотографии, можно упомянуть наличие 4-осной оптической стабилизации на основной камере, лазерной автофокусировки и датчика мерцания.

With groundbreaking innovations, Xiaomi’s mission is to make a truly disruptive product with #MiMIXAlpha pic.twitter.com/xbnt3H11Xz

— Xiaomi #FortuneGlobal500 (@Xiaomi) September 24, 2019